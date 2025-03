Mariah Carey: Gerüchte um Beziehung mit R&B-Sänger Anderson Paak

Letzte Beziehung endete vor eineinhalb Jahren

Ende 2023 endete Careys Beziehung mit ihrem langjährigen Freund Bryan Tanaka. "Mit gemischten Gefühlen teile ich dieses persönliche Update zu meiner einvernehmlichen Trennung von Mariah Carey nach sieben außergewöhnlichen gemeinsamen Jahren", schrieb Choreograf Tanaka damals auf Instagram. Spekulationen über ein Beziehungsende waren bereits in den Wochen zuvor aufgekommen, weil Tanaka Carey nicht bei ihrer Weihnachtstour begleitete. Carey begann 2006 mit Tänzer Tanaka zusammenzuarbeiten. Zehn Jahre später kamen sie zusammen. Die Sängerin äußerte sich zur Trennung bisher nicht. Carey hat 13 Jahre alte Zwillinge mit ihrem Ex-Mann Nick Cannon.

Davor war Carey, die sich schon als Kind für Musik interessierte und Songs schrieb, schon einmal verheiratet. Nach der Schule arbeitete sie als Kellnerin und versuchte eine Zeit lang erfolglos, den Durchbruch als Sängerin zu schaffen - bis zu einem ganz besonderen Abend im Dezember 1988: Auf einer Party drückt Carey dem Chef des Plattenlabels Columbia Records, Tommy Mottola, ein Demotape in die Hand. Der hört es sich auf dem Nachhauseweg an, setzt dann alles in Bewegung, um Carey wiederzufinden - und bietet ihr sofort einen Vertrag an. Einige Jahre später sagten sie "ja".

Mottola macht Carey zum Star. Schon ihr erstes Album "Mariah Carey" schafft es 1990 an die Spitze der US-Charts, auch die Nachfolger "Emotions" und "Music Box" werden zu Riesenerfolgen. Privat aber wird das Paar nicht glücklich, Carey fühlt sich unterdrückt und schlechter behandelt als männliche Kollegen in der Branche. 1998 lässt sie sich scheiden, schafft es aber, mit neuen Alben an frühere Erfolge anzuknüpfen.

Carey gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen und Musikern der vergangenen Jahrzehnte: Rund 200 Millionen verkaufter Alben, mehr als ein Dutzend Songs an der Spitze der Charts alleine in den USA und Superhits wie "Hero", "Without You" oder der Weihnachts-Klassiker "All I Want for Christmas Is You". Die Sängerin mit der über fünf Oktaven reichenden Ausnahme-Stimme gilt aber auch als "berühmt-berüchtigtste Diva im ganzen Musik-Business", wie der britische Guardian einmal schrieb.