Jeff Bezos' Hochzeit in Venedig: 5 Luxushotels reserviert, Promigäste und Designerkleid

Venedig fiebert der im Juni geplanten Traumhochzeit von US-Milliardär Jeff Bezos entgegen. Wie lokale Medien berichten, wird der Amazon-Gründer (61) seiner Lebensgefährtin Lauren Sánchez (55) das Ja-Wort geben. Der drittreichste Mann der Welt und die ehemalige Nachrichtensprecherin Sánchez planen eine Hochzeit im Großformat in der Lagunenstadt und haben bereits fünf Luxushotels reserviert. 250 Promi-Gäste werden in Venedig erwartet.

Die Gäste werden an Bord von Bezos' Luxusjacht namens "Koru" in Venedig eintreffen. Die Feierlichkeiten beginnen am 24. Juni und enden am 26. Juni. Für die Organisation des Events ist ein renommierter Londoner Hochzeitsplaner zuständig. Die gesamte Flotte der Wassertaxis Venedigs wurde für die Tage der Feierlichkeiten gebucht.