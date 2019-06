Maria Furtwängler: "Wir sind alle sexistisch"

Das Buch zu einer Studie der Universität Rostock macht auf die Diskriminierung von Frauen in Film und Fernsehen aufmerksam - etwa auf die geringe Sichtbarkeit von älteren Frauen und den Mangel an Expertinnen im Fernsehen. Furtwängler kritisiert schon länger öffentlich das vorherrschende Frauenbild und gab zudem mehrere Studien in Auftrag, die sich darauf konzentrieren.