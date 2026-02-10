Margot Robbie: Diese Demütigung am Set macht sie heute noch wütend
Sie zählt bereits seit Jahren zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods, doch Margot Robbie kann sich auch an demütigende Momente in ihrer Schauspielkarriere erinnern. So verriet die gebürtige Australierin, die als Kind eine Zirkus-Ausbildung zur Trapezkünstlerin absolviert und ab 2007 ins Schauspielfach einstieg, dass ihr ein Schauspielkollege einst indirekt riet, weniger zu essen.
Margot Robbie prangert indirektes Bodyshaming an
In einem Videointerview für Complex erinnerte sich Margot Robbie daran, dass ihr ein namentlich nicht genannter männlicher Co-Star einmal ein ziemlich verstörendes Buch geschenkt hat, das sie als beleidigend empfunden habe.
"Ganz am Anfang meiner Karriere schenkte mir ein Schauspieler, mit dem ich zusammenarbeitete, ein Buch mit dem Titel 'Warum französische Frauen nicht dick werden'. Es war im Grunde ein Buch, das einem riet, weniger zu essen", erzählte Robbie, die ab 12. Februar zusammen mit Jacob Elrodi in "Wuthering Heights - Sturmhöhe" auf der Leinwand zu sehen sein wird.
"Und ich dachte nur: 'Wow, was soll das denn?'", schilderte die 35-Jährige ihre Reaktion auf das dubiose Geschenk. Sie wisse nicht, was aus dem Schauspieler geworden sei, da der Vorfall "schon so lange her" sei, fügte sie hinzu. Doch noch heute hegt sie einen Groll gegen ihren früheren Co-Star. "Er hat mir im Grunde ein Buch geschenkt, um mir klarzumachen, dass ich abnehmen sollte", stellte der "Barbie"-Star fest. Das machte sie fassungslos: "Ich dachte nur: 'Wow!'"
Kommentare