Margot Robbie: Diese Demütigung am Set macht sie heute noch wütend

Sie zählt bereits seit Jahren zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods, doch Margot Robbie kann sich auch an demütigende Momente in ihrer Schauspielkarriere erinnern. So verriet die gebürtige Australierin, die als Kind eine Zirkus-Ausbildung zur Trapezkünstlerin absolviert und ab 2007 ins Schauspielfach einstieg, dass ihr ein Schauspielkollege einst indirekt riet, weniger zu essen.

Margot Robbie prangert indirektes Bodyshaming an

In einem Videointerview für Complex erinnerte sich Margot Robbie daran, dass ihr ein namentlich nicht genannter männlicher Co-Star einmal ein ziemlich verstörendes Buch geschenkt hat, das sie als beleidigend empfunden habe.