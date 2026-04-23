Notfall bei Nicole Kidman: Vom Serienset direkt ins Krankenhaus

Nicole Kidman beweist einmal mehr, warum sie zu den großen Namen Hollywoods und zu den am härtesten arbeitenden Schauspielern zählt. Bei den Dreharbeiten für ihre neue Serie "Margo's Got Money Troubles", zu sehen auf Apple TV+, in der sie eine ehemalige Wrestlerin spielt, ging die 58-Jährige an ihre Grenzen – und musste danach ins Krankenhaus eingeliefert werden. Drehstart unter erschwerten Bedingungen Kidmans erster Drehtag fand unter herausfordernden Umständen statt. "Es war ein riesiges Set mit Hunderten von Statisten", beschreibt Serienkollege Nick Offerman gegenüber People die Dreharbeiten, die beinahe ins Wasser gefallen wären. Der Grund: Kidman war an diesem Tag schwer erkrankt. "Am Morgen hieß es, Nicole hat die Grippe und wir könnten sie heute nicht bekommen", erinnert sich Offerman. "Das war um 8 Uhr, und wir dachten, 'Oh nein, das ist wirklich schlimm, weil wir nur diesen einen Tag haben, an dem wir dieses ganze Zirkus-Spektakel aufgebaut haben.'" Doch gegen 11 Uhr kam die erlösende Nachricht: Kidman würde doch noch ans Set kommen.

Kollege über Kidman: "Wie eine Superheldin" Offerman beschreibt Kidmans Zustand bei ihrer Ankunft als besorgniserregend: "Sie war so blass und zitterte. Sie hatte wirklich eine schwere Grippe." Doch ihre Professionalität und Freundlichkeit beeindruckte alle am Set. "Sie erschien und sorgte dafür, dass wir jede Aufnahme bekamen, die wir brauchten – wie eine Superheldin." Kidman habe trotz ihrer Krankheit alle Szenen gemeistert, damit der Zeitplan eingehalten werden konnte. Doch ihr Einsatz forderte seinen Tribut: Nach Drehschluss wurde sie direkt ins Krankenhaus gebracht, um eine Infusion zu erhalten, die sie körperlich wieder aufpäppelte. Offerman wiederholt im Interview, dass nach diesem Drehtag seine Bewunderung für die Oscar-Gewinnerin noch größer wurde, als sie es ohnehin schon war. "Ich sagte zu ihr, ich bewundere sie schon lange, aber das ist der Grund, warum man Nicole Kidman wird: Man erscheint und sorgt dafür, dass die Produktion keinen Wert verliert. Es war so großzügig. Es war erstaunlich."