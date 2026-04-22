Aidan Quinn: Warum der Fan-Liebling nicht in "Zauberhafte Schwestern 2" mitspielt

Sandra Bullock kehrt auf die Leinwand zurück: Für den Herbst ist die Fortsetzung des Films "Practical Magic" ("Zauberhafte Schwestern") geplant, in der sie erneut mit Kollegin Nicole Kidman auftritt. Ein erster Trailer wurde bereits veröffentlicht. Aidan Quinn nicht im neuen Teil von "Zauberhafte Schwestern" Vor mehr als 25 Jahren hatten Bullock und Kidman im ersten Teil (1998) das Kinopublikum verhext. In der US-amerikanischen Fantasy-Komödie von Regisseur Griffin Dunne war damals auch Aidan Quinn in der Rolle des Ermittlers Gary Hallet zu sehen. In "Zauberhafte Schwestern 2" wird er aber nicht mit dabei sein.

Er behauptet, er sei gar nicht für die Fortsetzung angefragt worden. Obwohl Gary und Sandra Bullocks Figur Sally Owens im ersten Film ein Paar wurden, erzählte der Schauspieler in einem Interview mit SPIN 1038 im Februar, dass für ihn im neuen Teil kein Job vorgesehen war - auch wenn er eigenen Angaben zufolge seine Rolle gerne wieder aufgenommen hätte.