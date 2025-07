Malcolm-Jamal Warner ertrunken: Bill Cosby in tiefer Trauer um Serien-Sohn

Der aus der "The Cosby Show" ("Die Bill Cosby Show") bekannte Schauspieler Malcolm-Jamal Warner ist im Alter von 54 Jahren während eines Urlaubs in Costa Rica ums Leben gekommen. Laut Mitteilung der zuständigen Behörde ist er anscheinend beim Schwimmen von einer Strömung aufs offene Meer hinausgezogen worden.

Der Unfall ereignete sich demnach am Sonntag im Bereich des Strandes Playa Grande de Cocles in der Ortschaft Puerto Viejo de Limón. Familie und Freunde trauern.

Der US-Amerikaner spielte von 1984 bis 1992 in der Familien-Sitcom "The Cosby Show" die Rolle des einzigen Sohnes Theo Huxtable. In der Serie verkörperte Bill Cosby den erfolgreichen Arzt und Geburtshelfer Dr. Cliff Huxtable, Vater von vier Töchtern und einem Sohn.