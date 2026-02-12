GNTM-Start: Ex-Boyband-Star will bei Heidi Klum jetzt Model werden

Wenn Heidi Klum ruft, kommen auch in der 21. Runde wieder zahlreiche Nachwuchsmodels. Zum Start der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) stellen sich diesmal Männermodels dem offenen Casting in Köln. "Was habe ich mich heute gefreut, zur Arbeit zu kommen", sagt Klum zum Auftakt. "Ich liebe meinen Job." Die vielversprechendsten Kandidaten kommen gleich in die nächste Runde. Männer dürfen erst seit 2024 bei der ProSieben-Show mitmachen, und in diesem Jahr eröffnen sie zum ersten Mal die Staffel. Mehrere hundert Männer haben sich nach Angaben des Senders beworben. Am Donnerstag (12. Februar) sind die weiblichen Models dran.

Erster Gastjuror ist Jean Paul Gaultier Der erste prominente Gast der Staffel ist diesmal Designer Jean Paul Gaultier. Er unterstützt Klum bei der Auswahl der Model-Anwärter. Um einen besseren Eindruck zu bekommen, schleicht er sich einmal auch mit Sonnenbrille in den Backstage-Bereich - wird dort aber nach kurzer Zeit erkannt. Nächstes Mal versuche er es mit einer besseren Verkleidung, etwa mit einem Bart, kündigt der Franzose an. Marq von Overground macht mit Auf der Casting-Bühne wollen die Männer währenddessen nicht nur mit ihrem Catwalk, sondern auch mit ihren Lebensläufen und Persönlichkeiten überzeugen. Gleich mehrere Profi-Sportler sind dabei, aber auch ein Landwirt und ein Baumkletterer. Der 39-jährige Marq kann bereits Casting-Erfahrung vorweisen: Er nahm 2003 an der ProSieben-Show "Popstars" teil und wurde Teil der Boyband Overground.