Madonna: Pikante Details über Romanze mit John F. Kennedy Jr.

Pop-Queen Madonna blickt auf eine bewegte Dating-Vergangenheit zurück. Zwei Mal war sie verheiratet: In erster Ehe mit Schauspieler Sean Penn, in zweiter mit Filmemacher Guy Ritchie.

Als sie kürzlich nach ihrem besten Liebhaber gefragt wurde, gab die 67-Jährige eine überraschende Antwort. Die Sängerin promotet zur Zeit ihr neues Album "Confessions II" - und drehte anstelle der üblichen Pressetour ein Video mit Dramatiker Jeremy O. Harris, Bob The Drag Queen, der Tänzerin Ivy Mugler, Designer Raul Lopez und Marcello Gutierrez. Letzterer ist Beauty-Redakteur beim Magazin i-D.

Madonna: John Kennedy Jr. war ihr bester Liebhaber

In einem besonders denkwürdigen Moment fragt Lopez: "Wer war dein bester Liebhaber?" "Ich werde nur Tote nennen", meint Madonna daraufhin, bevor sie sich den Mund zuhält und flüstert: "John Kennedy Jr."

Woraufhin der Rest der Video-Mitwirkenden mit Staunen reagiert.