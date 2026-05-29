Madonna: Pikante Details über Romanze mit John F. Kennedy Jr.
Pop-Queen Madonna blickt auf eine bewegte Dating-Vergangenheit zurück. Zwei Mal war sie verheiratet: In erster Ehe mit Schauspieler Sean Penn, in zweiter mit Filmemacher Guy Ritchie.
Als sie kürzlich nach ihrem besten Liebhaber gefragt wurde, gab die 67-Jährige eine überraschende Antwort. Die Sängerin promotet zur Zeit ihr neues Album "Confessions II" - und drehte anstelle der üblichen Pressetour ein Video mit Dramatiker Jeremy O. Harris, Bob The Drag Queen, der Tänzerin Ivy Mugler, Designer Raul Lopez und Marcello Gutierrez. Letzterer ist Beauty-Redakteur beim Magazin i-D.
Madonna: John Kennedy Jr. war ihr bester Liebhaber
In einem besonders denkwürdigen Moment fragt Lopez: "Wer war dein bester Liebhaber?" "Ich werde nur Tote nennen", meint Madonna daraufhin, bevor sie sich den Mund zuhält und flüstert: "John Kennedy Jr."
Woraufhin der Rest der Video-Mitwirkenden mit Staunen reagiert.
Lopez fügt hinzu: "Alle sagen, sein [bestes Stück] war der Wahnsinn und er war ein guter Liebhaber.""Mmm hmm", bestätigt Madonna. "Du bist die Dritte, die ich das sagen höre", plaudert der Designer aus.
Die wilde Affäre von Madonna und John Kennedy Jr.
Madonna und John F. Kennedy Jr. waren Ende der 1980er-Jahre kurzzeitig ein Paar. Etwa ein Jahr lang unterhielten die beiden eine heimliche Affäre, über die Autor J. Randy Taraborrelli in seinem Buch "Madonna. Eine intime Biographie" zu Beginn der Nullerjahre berichtete.
Taraborrelli zufolge lernten sich Madonna und JFK jr. im Jahr 1987 kennen. Sie sollen sofort voneinander fasziniert gewesen sein. Schon nach dem ersten Rendezvous habe der Sohn von John F. Kennedy und Jacqueline Bouvier der Sängerin die Schlüssel zu seinem Appartement anvertraut. Pikant: Angeblich soll sich Madonna für Kennedy Jr. manchmal wie Marilyn Monroe gekleidet haben, die einst Geliebte von Johns Vater war. Die Sängerin selbst soll zum Zeitpunkt der Affäre noch mit dem Sean Penn verheiratet gewesen. John F. Kennedy Jr. heiratete 1996 Carloyn Bessette. Das Paar kam drei Jahre später Jahre beim Absturz ihres Privatfliegers ums Leben.
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