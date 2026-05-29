80er-Jahre-Star Joan Cusack: Red-Carpet-Comeback nach elfjähriger Abwesenheit
Wie ihre Geschwister John, Anne und Susie Cusack verschlug es Joan Cusack ins Schauspielfach. In den 80er-Jahren erlangte sie Bekanntheit und trat seitdem in einer Reihe an Filmen auf. Für ihre Rolle im Streifen "Die Waffen der Frauen" (1988), in dem sie neben Harrison Ford, Sigourney Weaver und Melanie Griffith zu sehen war, gewann sie den American Comedy Award und wurde für den Oscar nominiert.
Die Karriere der Joan Cusack
Die preisgekrönte Schauspielerin und Komikerin ist außerdem unter anderem für ihre Rollen in der Fernsehserie "Shameless" und den "Toy Story"-Filmen bekannt. An der Seite ihres Bruders John Cusack spielte sie in mehreren Filmen mit, darunter "Sixteen Candles" und "Grosse Pointe Blank".
Insgesamt umfasst ihr Schaffen für Film und Fernsehen rund 90 Produktionen.
In den letzten Jahren wurde es dann aber eher still um die sympathische Schauspielerin. 2019 war sie in "Tage wie diese" zum letzten Mal in einem Film zu sehen. Stattdessen zeigte sie sich vermehrt in Serien. Zuletzt in der Thriller-Serie "Homecoming", in der sie 2020 drei Folgen lang auftrat.
Auf dem roten Teppich hat sie sich schon lange nicht mehr blicken lassen.
Joan Cusack: Red-Carpet-Comeback bei "Toy Story 5"-Premiere
Diese Woche feierte Joan Cusack ein Comeback auf dem roten Teppich – elf Jahre nach ihrem letzten öffentlichen Auftritt und sieben Jahre nach ihrer letzten Filmrolle.
Die 63-Jährige trat bei der Londoner Premiere von "Toy Story 5" mit Brille, in einem weißen Hemd und einem schwarzen Maxirock ins Rampenlicht. Begleitet wurde sie von ihrem Ehemann Richard Burke, mit dem sie seit 30 Jahren verheiratet ist. Zuvor hatte sich Joan Cusack zum letzten Mal bei den Emmy Awards im Jahr 2015 in Los Angeles auf dem Red Carpet blicken lassen.
So sieht Joan Cusack heute aus:
Cusack ist seit 1996 dem Anwalt Richard Burke verheiratet. Sie haben zwei Söhne. Das Paar besitzt ein Haus in Three Oaks Township, Michigan, und lebt in Chicago, Illinois. Seit 2011 ist Cusack Inhaberin von Judy Maxwell Home, einem Geschenkeartikelgeschäft in der Altstadt von Chicago. Der Laden ist nach Barbra Streisands Rolle in "Is was, Doc?" (1972) benannt, Cusacks Lieblingsfilm.
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