Luke Hemsworth: Trage wegen meinen Brüdern Luke und Chris "eine Art Ballast"

Schauspieler Luke Hemsworth (45) hat laut eigener Aussage wegen seinen berühmten jüngeren Brüdern Liam (36) und Chris Hemsworth (42) eher Probleme in Hollywood. Er trage "eine Art Ballast" mit sich, wenn er für neue Rollen vorspreche, erklärte Luke Hemsworth der britischen Zeitung The Guardian. "Meistens heißt es: 'Oh, du bist ja richtig klein!'", erzählt er mit einem Lachen.

Es herrsche wohl die Annahme, "dass das Leben einfach ist, wenn man den Namen Hemsworth trägt, dass man super leicht an Rollen kommt", sagte der Australier. "Meiner Erfahrung nach war es tatsächlich viel schwieriger, und es bringt ein gewisses Stigma mit sich."

"Hin und wieder nennt mich jemand Liam"

Wenn er einen Raum betrete, müsse er immer ganz klarmachen, wer er ist, erzählte Hemsworth. "Aber es kommt immer noch zu Verwechslungen. Hin und wieder nennt mich jemand Liam." Erst kürzlich habe ihn wieder bei einer Premiere jemand mit dem Namen seines Bruders vorgestellt.