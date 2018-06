Premiere im Königshaus: Cousin der Queen heiratet seinen Partner

Outing im Jahr 2016

Lord Mountbatten outete sich im Jahr 2016 als bi- beziehungsweise homosexuell. Von seiner Frau Penelope Anne Vere Thompson, mit der er 16 Jahre lang verheiratet war und drei Kinder hat, ist Mountbatten seit 2011 geschieden. "Penny wusste Bescheid, bevor wir geheiratet haben", erzählte der Lord damals der Mail on Sunday. "Ich habe ihr gesagt, dass ich bisexuell bin, dass ich beide Seiten attraktiv finde. Sie hat das verstanden, und dafür werde ich ihr immer dankbar sein."

Seinen baldigen Ehemann lernte der 55-Jährige laut eigenen Angaben in der Schweiz beim Skifahren kennen. Grund für das jahrelange Schweigen über seine Sexualität sei nicht seine adelige Familie gewesen, stellte er im Zuge seines Outings klar. "Es war die Generation, in die ich hineingeboren worden bin", sagte er. "Es ist großartig, wie weit wir uns mittlerweile in Sachen Akzeptanz entwickelt haben."