Lopez und Affleck: Posttraumatische Belastungsstörung wegen ihrer früheren Beziehung

Jetzt verriet Lopez, dass sie und Affleck, dem sie im vergangenen Jahr doch noch das Jawort gab, nach wie vor unter dem Stress von früher leiden. In einem neuen Interview mit Variety erzählte die Sängerin und Schauspielerin, sie würden "beide an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden" - aufgrund der intensiven Medienbeobachtung, die sie bei ihrem ersten Liebes-Anlauf ertragen mussten.

➤ Lesen Sie hier mehr: Jennifer Lopez & Ben Affleck in der Krise? Lippenleser deutet Streit bei Grammys

Lopez bereitet sich derzeit auf die Veröffentlichung ihres kommenden Albums "This Is Me… Now", einer Fortsetzung ihres 2002 erschienenen Albums "This Is Me… Then", vor. Am 16. Februar erscheint auch ein dazugehörender Film, der unter anderem ihre Romanze mit Affleck beleuchtet. Ihr Privatleben ins Rampenlicht zu rücken, mache sie nervös, verriet JLo. "Aber wir sind jetzt älter", sagte sie. "Wir sind klüger. Wir wissen auch, was wichtig ist, was im Leben wirklich wichtig ist, und es kommt nicht so sehr darauf an, was andere Leute denken. Es geht darum, sich selbst treu zu bleiben."