"Alles zusammengebrochen": Lola Weippert inmitten von Lebenskrise von Freund abserviert
Die deutsche Moderatorin Lola Weippert muss derzeit eine unerwartete Trennung verarbeiten. Wie sie in ihrem neuen Podcast "Schön laut" mit Schlagerstar Vanessa Mai verrät, ist sie wieder Single - nachdem sie und ihr Freund gerade erst auf Weltreise waren. Doch das Liebes-Aus ist nicht der einzige Umstand in ihrem Leben, der ihr aktuell zu schaffen macht.
Lola Weippert: "In diesem Jahr ist bei mir alles zusammengebrochen"
"Ich habe das Gefühl, in diesem Jahr ist bei mir alles zusammengebrochen, was nur zusammenbrechen konnte", erzählte Weippert über ihre persönliche Krise. "Bei mir ist privat und beruflich Zeug zusammengebrochen, womit ich niemals gerechnet hätte."
Ihre im Herbst 2025 begonnene Weltreise, die sie als "Heilreise" beschrieb, hatte sie Februar unerwartet abgebrochen. Aufgrund nicht näher genannter vertraglicher Verpflichtungen und persönlicher Gründe kam sie vorzeitig nach Deutschland zurück. "Das ist so verrückt. Wie sage ich das? Ich habe eine Neuigkeit bekommen, sage ich mal, die dafür sorgt, dass wir unsere Weltreise abbrechen werden", erzählte sie damals auf Instagram. "Sie müsse sich um "ganz viele Sachen kümmern", erklärte Weippert, auch wenn sie den genauen Grund für den abrupten Abbruch offen ließ.
Im März hatte die Moderatorin in einem Posting auf Instagram dann erklärt: "Ich sag's euch ganz ehrlich: Ich bin gerade ziemlich überfordert und frage mich, wie ich das alles hinbekommen soll. Mir hat es mal eben den Boden unter den Füßen weggerissen, aber alles passiert aus einem Grund und wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich eine Neue. Bei jeder Panikattacke sage ich mir gerade 'alles wird gut!' Umso glücklicher und dankbarer bin ich für meine Herzensmenschen, die mich so bedingungslos unterstützen. Ich weiß nicht, was ich ohne Menschen wie meine Mama, meine Schwester und meine Freundinnen machen würde. Jetzt heißt es durchhalten und darauf vertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen soll!"
Trennung "so zwei, drei Wochen her"
In ihrem Podcast gibt sie nun weitere Einblicke in ihre beruflichen und privaten Turbulenzen. Zunächst hätten sie und ihr Manager sich "auseinander gelebt", erzählte die Moderatorin. Dann folgte der nächste Schock: "Und dann hat sich mein Partner wenige Wochen später getrennt. Das ist jetzt so zwei, drei Wochen her."
Ihre Beziehung hatte die Moderatorin erst im Mai 2025 öffentlich gemacht, auch wenn sie damals entschied, die Identität ihres Partners für sich zu behalten. Rund ein Jahr später ist die Liaison Geschichte.
Woran die Beziehung zerbrach, ist nicht bekannt. Weippert deutete jedoch an, dass die Trennung nicht von ihr aus vollzogen wurde. "Ich wusste, dass nicht alles perfekt war, aber ich denke mir immer, man kann doch miteinander sprechen", warf sie ihrem Ex-Partner indirekt vor.
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