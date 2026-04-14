"Alles zusammengebrochen": Lola Weippert inmitten von Lebenskrise von Freund abserviert

Im März hatte die Moderatorin in einem Posting auf Instagram dann erklärt: "Ich sag's euch ganz ehrlich: Ich bin gerade ziemlich überfordert und frage mich, wie ich das alles hinbekommen soll. Mir hat es mal eben den Boden unter den Füßen weggerissen, aber alles passiert aus einem Grund und wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich eine Neue. Bei jeder Panikattacke sage ich mir gerade 'alles wird gut!' Umso glücklicher und dankbarer bin ich für meine Herzensmenschen, die mich so bedingungslos unterstützen. Ich weiß nicht, was ich ohne Menschen wie meine Mama, meine Schwester und meine Freundinnen machen würde. Jetzt heißt es durchhalten und darauf vertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen soll!"

Trennung "so zwei, drei Wochen her"

In ihrem Podcast gibt sie nun weitere Einblicke in ihre beruflichen und privaten Turbulenzen. Zunächst hätten sie und ihr Manager sich "auseinander gelebt", erzählte die Moderatorin. Dann folgte der nächste Schock: "Und dann hat sich mein Partner wenige Wochen später getrennt. Das ist jetzt so zwei, drei Wochen her."