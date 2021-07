"Es ist offiziell. Schwanger"

Die Schwangerschaft, die Lindsay Lohan am 1. April "offiziell" verkündet hatte, war nur ein Scherz. Am Dienstag (Ortszeit) ließ die 26-Jährige ihre über fünf Millionen Follower beim Kurznachrichtendienst Twitter wissen: " Aprilscherz. Hat denn keiner Sinn für Humor?" Tags zuvor hatte sie getwittert, sie sei schwanger. Die Schauspielerin wurde in den vergangenen Tagen von Paparazzi in Brasilien fotografiert, wo sie wild feiernd in Clubs gesichtet wurde.

Mitte März war Lohan von einem Gericht in Los Angeles zu drei Monaten in einer geschlossenen Entzugsanstalt verdonnert worden. Bis Anfang Mai muss die Schauspielerin ihre Behandlung antreten. Das Verfahren drehte sich um einen Autounfall und Falschaussagen der Schauspielerin bei der Polizei. Nach früheren Vergehen wegen Trunkenheit am Steuer, Diebstahls und Drogenbesitzes muss sich Lohan noch an Bewährungsauflagen halten.