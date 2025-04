Linda Evangelista kann sich selbst nicht im Spiegel ansehen

Jetzt will die 59-Jährige daran arbeiten, "an einen Punkt zu kommen, an dem ich mich selbst mag mit all meinen Fehlern". Das Altern in dem Prozess mache ihr keine Angst: "Es ist mir egal, wie ich altere. Ich will einfach altern." Sie sei nicht bereit zu sterben - "ich möchte noch so viel machen". Die Kanadierin gehörte vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren zu den erfolgreichsten und berühmtesten Topmodels der Welt.