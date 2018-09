Lilly Becker nimmt zu ihrem Nack-Selfie Stellung

Nach 13 gemeinsamen Ehejahren kam im Mai 2018 die überraschende Trennung des Models und der Tennislegende. "Trennung ist die einzige Lösung", hatte die 41-Jährige damals erklärt. "Wir waren in allem immer sehr leidenschaftlich, im Leben, in der Liebe, im Sex und im Streit."

Turbulent geht es auch nach der Trennung zu: Was anfangs noch nach einem friedlichen Ende aussah, endete in einem Rosenkrieg. Nachdem es in der gemeinsamen Villa in London zwischen den Beckers zu Streit gekommen war, ist Lilly Becker inzwischen ausgezogen. Nun streitet sich das Ex-Paar, das einen achtjährigen Sohn hat, vor Gericht um die Unterhaltszahlungen.