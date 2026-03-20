Liebesbotschaften an demenzkranken Bruce Willis zum 71. Geburtstag

Die Familie des an Demenz erkrankten US-Schauspielers Bruce Willis nutzt seinen 71. Geburtstag, um ihre Liebe für ihn auszudrücken. "Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Ich wollte heute an dich denken, wie du herumtanzt und einfach dein unbestreitbares charmantes Selbst bist", schrieb zum Beispiel seine Tochter Rumer Willis auf Instagram und ergänze: "Ich liebe dich so sehr."

Dazu postete die 37-Jährige ein kurzes Video, das den jungen Willis bei seiner früheren Arbeit als Schauspieler zeigt, unter anderem in Tanzszenen. Kurz sieht man auch ein Bild mit Rumer Willis' Tochter Louetta und ihrem Opa Bruce Willis. Dieses Foto postete auch seine Ex-Ehefrau und Mutter von Rumer, Demi Moore. Die Schauspielerin schrieb dazu: "Alles, was du brauchst, ist Liebe. Alles Gute zum Geburtstag, BW!"