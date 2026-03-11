Liebes-Comeback bei Lombardi und Laura? Urlaubs-Szenen heizen Gerüchte an

Vergangenen August hatte die deutsche Influencerin Laura Rypa die Trennung von Pietro Lombardi bekannt gegeben. "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", so Rypa damals. Lombardi kam nach der Trennung von seiner Verlobten bei seinem Kumpel Oliver Pocher unter. Er habe im Keller des Comedians seinen eigenen kleinen Bereich mit separatem Eingang und ein etwa 25 Quadratmeter großes Zimmer, hatte er erklärt (dazu mehr).

Doch nun lassen Rypa und Lombardi erneut aufhorchen: Ein Video aus dem gemeinsamen Urlaub sorgt bei Fans für Spekulationen über ein mögliches Liebes-Comeback.

Lombardi und Rypa: Läuft da wieder was?

Pietro Lombardi zeigte in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram, wie ihm Rypa am Strand entgegenläuft und in seine Arme springt. Der Sänger hebt die Mama seiner Söhne Leano und Amelio in die Luft.

Zu der Aufnahme schrieb der ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner: "Screensaver trend...Mauritius edition." Und weiter: "Zwei Elternteile, ein Team. Wir schaffen weiterhin Erinnerungen."