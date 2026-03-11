Liebes-Comeback bei Lombardi und Laura? Urlaubs-Szenen heizen Gerüchte an
Vergangenen August hatte die deutsche Influencerin Laura Rypa die Trennung von Pietro Lombardi bekannt gegeben. "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", so Rypa damals. Lombardi kam nach der Trennung von seiner Verlobten bei seinem Kumpel Oliver Pocher unter. Er habe im Keller des Comedians seinen eigenen kleinen Bereich mit separatem Eingang und ein etwa 25 Quadratmeter großes Zimmer, hatte er erklärt (dazu mehr).
Doch nun lassen Rypa und Lombardi erneut aufhorchen: Ein Video aus dem gemeinsamen Urlaub sorgt bei Fans für Spekulationen über ein mögliches Liebes-Comeback.
Lombardi und Rypa: Läuft da wieder was?
Pietro Lombardi zeigte in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram, wie ihm Rypa am Strand entgegenläuft und in seine Arme springt. Der Sänger hebt die Mama seiner Söhne Leano und Amelio in die Luft.
Zu der Aufnahme schrieb der ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner: "Screensaver trend...Mauritius edition." Und weiter: "Zwei Elternteile, ein Team. Wir schaffen weiterhin Erinnerungen."
Ob sie sich nur in ihrer Rolle als Eltern einen gemeinsamen Familienurlaub gönnen oder ob sich Lombardi und Rypa auch als Liebespaar wieder angenähert haben, geht aus dem Posting nicht hervor. Es sorgt aber für reichlich Wirbel. Es gibt viele Fans, die sich wünschen würden, das Ex-Paar wieder vereint zu sehen.
Nach seiner Scheidung von Sarah Engels hatte Pietro Lomardi in Rypa eine neue Liebe gefunden. 2022 verlobten sie sich. Aus seiner ersten Ehe mit Engels hat Lombardi einen Sohn namens Alessio.
Der Sänger und Rypa hatten eigentlich vor, 2025 zu heiraten. Im Oktober 2024 sah sich Lombardi mit Vorwürfen der häuslichen Gewalt konfrontiert. Der Bild-Zeitung zufolge habe Rypa mit Blutergüssen am Hals in der Kölner Uniklinik behandelt werden müssen. Das Spital erstattete schließlich Anzeige wegen Körperverletzung. Lombardis Anwalt bestätigte einen Polizeieinsatz, wies Gewaltvorwürfe aber zurück.
