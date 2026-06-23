Liam Payne: Sohn Bear erbt sein Millionenvermögen

Der 2024 in Argentinien tragisch ums Leben gekommene britische Popstar Liam Payne hinterlässt seinem Sohn Bear Berichten zufolge ein Millionenvermögen.

Das US-Promimagazin People schreibt unter Berufung auf vorliegende Gerichtsdokumente, dass dem Neunjährigen umgerechnet 29.007.998 Dollar (rund 25,4 Millionen Euro) zustehen. Auf einen Großteil der Erbmasse soll Bear demnach ab seinem 18. Geburtstag zugreifen können.

Als Nachlassverwalter wurden Paynes Ex-Partnerin und Mutter von Bear, Cheryl Tweedy, sowie ein auf Musikrecht spezialisierter Rechtsanwalt eingesetzt. Sie könnten das Vermögen etwa in eine Stiftung für das Kind übertragen, hatte die britische Nachrichtenagentur PA schon im Juni 2025 berichtet.