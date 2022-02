Herzschmerz: Liam Neesons verkorkste Liebesgeschichte am Filmset

Der Moderator fragte den Schauspieler auch nicht weiter, wer die mysteri√∂se Frau war, in die er sich verschaut hatte. Stattdessen forderte er Zuschauer und Fans auf, auf der Facebook-Seite der Show "einige Hinweise zu geben", sollte jemand eine Vermutung √ľber die Identit√§t der Frau haben, die Neesons Herz "gefesselt" hat.

Neeson ist im Action-Thriller "Backlight" von Regisseur Mark Williams in der Hauptrolle zu sehen. F√ľr den Film stand er unter anderem mit der australischen Schauspielerin Claire van der Boom vor der Kamera.

Ehefrau Natascha Richardson ist 2009 verstorben

In den fr√ľhen 1980er Jahren war der in Nordirland geborene Schauspieler mit Helen Mirren liiert, die er bei den Dreharbeiten zu "Excalibur" kennengelernt hatte. 1994 traute sich Neeson mit Natascha Richardson, der Tochter Vanessa Redgrave und Tony Richardson. Die beiden hatten einander im Jahr zuvor bei einer Broadway-Auff√ľhrung kennen und lieben gelernt. Auch in "Nell" (1994) standen sie gemeinsam vor der Kamera. Aus der Beziehung zu der Schauspielerin gingen zwei S√∂hne hervor. Neesons Ehefrau verstarb 2009 unter tragischen Umst√§nden an den Folgen eines Skiunfalls. Neeson hat nicht wieder geheiratet.