Liam Hemsworth enthüllt Details seiner Verlobung mit Gabriella Brooks

"Ich hatte keinen großen Plan hinter der Verlobung", berichtete der Australier. Den Ring habe er gekauft und dann "irgendwie einfach auf den richtigen Moment gewartet."

"Wir haben uns vor ein paar Monaten verlobt, als ich noch 'The Witcher' gedreht habe", erzählte der 35-Jährige in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon .

Als dieser sich ihm gezeigt habe, habe Gabriella "Ja" gesagt. Hemsworth hatte Mitte September ein gemeinsames Foto auf Instagram geteilt, auf dem Gabriella einen funkelnden Ring am Finger trägt.

Der kleine Bruder von "Thor"-Darsteller Chris Hemsworth spielte neben Jennifer Lawrence in den ersten "Die Tribute von Panem"-Filmen mit. In der Fantasyserie "The Witcher" ist er ab der vierten Staffel in der Hauptrolle zu sehen.

Vor Brooks war Liam Hemsworth mit Popstar Miley Cyrus ("Wrecking Ball") verheiratet, bis im Jänner 2020 öffentlich wurde, dass beide mit der gebräuchlichen Begründung von "unüberbrückbaren Differenzen" die Scheidung eingereicht haben. Im August 2019 hatten Cyrus und Hemsworth nach nur einem Dreivierteljahr Ehe ihre Trennung bekanntgegeben. 2012 hatten sie sich verlobt, aber kurz danach getrennt. 2015 näherte sich das Paar wieder an. Im Dezember 2018 gaben sich Cyrus und Hemsworth das Ja-Wort.