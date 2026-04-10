"Let's Dance"-Star Gustav Schäfer verpasst Start von neuer Folge: Der Grund

Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer wird laut eigenen Worten in der heutigen Folge der RTL-Tanzshow "Let's Dance" erst etwas später zu sehen sein. "Hallo Leute, ich werde leider den Anfang von Let's Dance verpassen, weil ich da noch nen anderen Auftritt habe, der ist schon von langer Hand geplant", sagte der 37-Jährige in einem Video auf Instagram. "Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen, ich gebe mir aber größtmögliche Mühe, natürlich pünktlich auf dem heiligen Parkett zu stehen", sagte der Musiker dort weiter. Er habe nämlich "Bock" und wolle einen "richtig geilen" Charleston abliefern. Um was für einen Auftritt es sich handelt, ließ Schäfer offen.