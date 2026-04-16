"Let's Dance"-Profitänzerin Renata Lusin veröffentlicht Geburtsbericht

Die beiden deutschen "Let's Dance"-Profitänzer Renata und Valentin Lusin sind kürzlich erneut Eltern geworden. Das Paar veröffentlichte ein Foto von sich auf Instagram - küssend und mit einem in eine Decke eingewickelten Säugling. "Yuhuuu! Wir haben es geschafft!", schrieb Renata Lusin dazu. Die kleine Tessa sei nach einer "wunderschönen Geburt" zur Welt gekommen. "Wir halten unser zweites Wunder in den Armen."

"War ein Traum für mich"

Kurz danach veröffentlichte Lusin auf Instagram einen Geburtsbericht und berichtet von einer gänzlich anderen Erfahrung: "Nach einer wirklich extrem schweren Geburt mit Stella vor zwei Jahren war ich so gespannt, wie es dieses Mal mit Tessa sein wird. Ich habe schon gedacht, dass es doch nicht sein kann, dass alle Frauen so, so stark leiden müssen und so schlimme Erfahrungen machen müssen. Bei Stella: 32 Stunden Wehen, drei Stunden Pressphase, PDA in den letzten zwei Stunden, Geburtsstopp bei letzten acht Zentimeter. Glockeneinsatz, Organsenkung, Riss… Also wirklich gefühlt alles gehabt", schreibt sie zu einem Video, in dem sie näher auf die Stunden von der Geburt eingeht.

"Und dieses Mal mit Tessa: Um 7 Uhr morgens leichte Wehen gespürt. Um 10:45 Uhr bis 11:45 Uhr in die Badewanne zu Hause. Um 13 Uhr in den Kreißsaal angekommen und um 16:15 Uhr war Tessa geboren. Wie im Spa in der Badewanne, komplett ohne Medikamente und die Hebamme sagte, dass sie gar nicht eingegriffen und sie nur aus dem Wasser geholt hat. Das zu erleben und alles zu spüren, war ein Traum für mich."

Sie haben zwar Schmerzen gehabt, "aber es war (...) ein Erlebnis, das ich jeder Frau wünschen würde". Die ungeplante Wassergeburt sei nicht nur für sie, sondern auch für Partner Valentin schön gewesen, so Lusin.