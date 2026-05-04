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"Let's Dance"-Profitänzer Evgeny Vinokurov ist zum 3. Mal Vater geworden

"Willkommen auf der Welt, kleine Maus", schrieb der 35-Jährige an das Kind gerichtet neben ein Foto von sich und seiner Frau Nina Bezzubova-Vinokurov.
04.05.2026, 09:13

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"Let's Dance"-Kandidatin Anna-Carina Woitschack und Profi Evgeny Vinokurov in bunter Tanzkleidung und Pose vor orangenem Hintergrund.

"Let's Dance"-Profitänzer Evgeny Vinokurov ist zum dritten Mal Vater geworden. "Willkommen auf der Welt, kleine Maus", schrieb der 35-Jährige am Sonntag an das Kind gerichtet neben ein Foto von sich und seiner Frau Nina Bezzubova-Vinokurov auf Instagram. "Unser drittes Kind und unsere zweite Tochter ist heute gesund auf die Welt gekommen." Der Mutter und dem Baby gehe es gut - "und wir sind einfach nur unfassbar glücklich und dankbar". 

Als nun fünfköpfige Familie beginne für sie eine neue Etappe, schrieb Vinokurov weiter. "Mit noch mehr Liebe, noch mehr Chaos… und definitiv noch weniger Schlaf", ergänzte er mit einem Lach-Emoji. An seine Frau gerichtet schrieb er: "Schatz, danke dir für dieses Geschenk. Ich liebe dich über alles."

"Let's Dance"-Profitänzer Evgeny Vinokurov ist zum 3. Mal Vater geworden

In den Kommentaren erhielt das Paar zahlreiche Glückwünsche, darunter von "Let's Dance"-Juror Jorge Gonzales, Profitänzerin Renata Lusin sowie Vinokurovs diesjähriger Tanzpartnerin in der RTL-Tanzshow, der Sängerin Anna-Carina Woitschack. Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer schrieb: "Herzlichen Glückwunsch und willkommen kleine Zwergin."

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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