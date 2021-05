Es hat sich ausgetanzt: Drei Promis wollen "Let's Dance" gewinnen

Fußballer und das Tanzen, das ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Jahrzehntelang hieß es: Wer viel kickt, bekommt O-Beine. Also bitte! Am Freitag ab 20.15 Uhr aber wird sich bei manch einem sportkundigen Zuschauer dieses alte Kicker-Klischee in Luft auflösen müssen. Dann nämlich tanzt wieder Rúrik Gíslason bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" und zwar sogar in der Favoritenrolle. Die Konkurrenz ist aber auch nicht zu verachten.