Sensation bei "Let's Dance": Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov sind zurück

Diese traurigen Neuigkeiten bringen nun aber Nicolas und Vadim wieder ins Spiel. "Wir sind wieder am Trainingsstart", verkündete Vadim via Instagram. Denn ab kommenden Freitag darf das Herren-Tanzpaar wieder über das Parkett schweben. "Wir haben gemischte Gefühle. Es tut uns sehr leid, dass Ilse und Evgeny (Profitänzer Evgeny Vinokurov - Anm.) aussteigen mussten. Aber wir freuen uns, zurück zu sein und werden unser Bestes geben", so Vadim.