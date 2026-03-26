Lebensmittelvergiftung: Sängerin Rosalía musste Konzert abbrechen

Die spanische Sängerin Rosalía hat ein Konzert in Italien wegen einer Lebensmittelvergiftung abgebrochen. Sie habe versucht, das Konzert in Mailand am Mittwochabend durchzuziehen, obwohl sie sich wegen einer "schweren Lebensmittelvergiftung" von Anfang an krank gefühlt habe, sagte die 33-jährige Grammy-Preisträgerin in einem Video im Onlinedienst X. Sie habe dann aber nicht bis zum Schluss durchgehalten, weil sie sich "extrem schlecht" gefühlt habe.

Wie auf Videos von Fans zu sehen war, hatte die Sängerin schon vor dem Abbruch des Konzerts über Unwohlsein geklagt. Sie kündigte zunächst an, das Konzert nach einer kurzen Pause fortzusetzen. Letztlich musste sie sich dann aber doch von ihren Fans verabschieden. Sie habe sich "da draußen übergeben", verriet Rosalía später in dem Video. Sie wolle immer "die beste Show abliefern", habe aber völlig "am Boden gelegen".