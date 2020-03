Laura Müller: "Ich verliere zurzeit ordentlich Gewicht"

Die deutsche Tanzshow " Let's Dance" findet aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer statt. Das hält Influencerin und Wendler-Freundin Laura Müller jedoch nicht davon ab, weiterhin hingebungsvoll mit Profi-Tanzpartner Christian Polanc zu trainieren.

Ergebnis des täglichen mehrstündigen Trainings sind nicht nur (hoffentlich) gute Punktzahlen bei der Live-Sendung am Freitag, sondern auch ein rapider Gewichtsverlust, wie die 19-Jährige nun in ihrer Instagram-Story verriet. "Ich verliere zurzeit ordentlich Gewicht", erklärte Müller in einer Fragerunde. Damit sich ihre ohnehin zierliche Silouette jedoch nicht in gefährliche Gefilde bewegt, esse sie "jeden Tag wirklich so unendlich viel". Sie habe in ihrem ganzen Leben noch nicht so viel gegessen, "ohne Witz".