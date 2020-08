Landon Clifford: Die tragischen Umstände, die zum frühen Tod des Youtube-Stars führten

Als die zweifache Mutter kurze Zeit später nach ihrem Ehemann sah, fand sie ihn nicht im Badezimmer, sondern leblos in der Garage. Ihr Mann hatte Selbstmord begangen. Es wurde ein Notarzt gerufen, der noch einen Puls fühlen konnte. Daraufhin wurde Landon ins Spital gebracht, wo er mehrere Tage im Koma lag, bevor er für hirntot erklärt worden sei. Vor seinem Tod wurden laut seiner Ehefrau seine Organe gespendet.

"Ich weiß, dass er nicht rational gedacht hat. Er ist ein sehr impulsiver Mensch. Ich denke, er fühlte sich schuldig und wie eine Bürde – als wären wir ohne ihn besser dran, was so weit von der Wahrheit entfernt ist. Ich wünschte, er hätte das gewusst. Ich bleibe mit einem gebrochenen Herzen zurück", sagt Camryn Clifford über den tragischen Verlust. "Wenn er gewusst hätte, was alles folgen würde, nachdem er getan hat, was er getan hat, hätte er es nicht getan", ist sie sich sicher. Sie wolle Landon Cliffords Geschichte erzählen, "weil es so viele Leute gibt, die hören müssen, was danach kommt."