Trennungs-Gerücht: Kylie Jenner von Timothee Chalamet sitzengelassen

Angeblich habe Chalamet mit Jenner Schluss gemacht - und das nicht zum ersten Mal.

Nun heißt es laut Daily Mail aus informierten Kreisen, dass es zwischen dem "Dune"-Star und der Gründerin von Kylie Cosmetics tatsächlich "Probleme im Paradies" geben soll.

Kylie Jenner von Timothee Chalamet sollen Medienberichten zufolge kein Paar mehr sein. Gerüchte um eine mögliche Krise kamen auf, nachdem Kylie die Geburtstagsparty ihrer Mama Kris Jenner am Wochenende ohne den Schauspieler besuchte.

"Das ist schon mal passiert – aber sie hat ihn überredet, wieder mit ihr zusammenzukommen", behauptet eine namentlich nicht genannte Quelle. "Sie ist total verliebt in ihn", so der Insider.

Auch jetzt stünde die Beziehung auf der Probe. "Es kriselt gerade, aber es ist noch nicht endgültig aus", heißt es.

Ein zweiter Insider erzählte der britischen Zeitung über Chalamet: "Er dreht momentan sehr viel, und sie hat das Gefühl, ihm hinterherlaufen zu müssen. Sie investiert mehr Zeit und Mühe als er."

Chalamet will nicht über Jenner sprechen

Der Schauspieler selbst weigerte sich kürzlich vehement, sein Verhältnis zu Kylie Jenner öffentlich zu kommentieren. Als die Vogue vor wenigen Tagen ein brandneues Interview mit ihm veröffentlichte, stellte Chalamet darin klar, nicht über seine Beziehung zu Jenner zu sprechen.

"Und das sage ich nicht aus Angst, ich habe einfach nichts zu sagen", wurde er von Vogue zitiert.

Im Oktober hatten sich Chalamet und Jenner zum letzten Mal zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt. Offiziell bestätigt wurde die angebliche Trennung bisher nicht.

Kylie Jenner und Timothée Chalamet kamen 2023 zusammen. Sie halten ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und sprechen selten übereinander - auch wenn sie sich bereits bei diversen Preisverleihungen wie die Golden Globes und die Oscars als Paar präsentiert hatten.