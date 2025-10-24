Kurz nach Haftantritt: Baby-News für Nicolas Sarkozy

Der ehemalige Staatschef Frankreichs Nicolas Sarkozy hat am Dienstag nach einer Verurteilung zu fünf Jahren Gefängnis in der Libyen-Affäre die Haft angetreten. Der 70-Jährige kommt nach Angaben seines Anwalts in der Haftanstalt in einem isolierten und besonders geschützten Bereich unter. Eine Vorzugsbehandlung erwarte ihn nicht. Laut Sarkozys Anwalt ist eine Freilassung unter Auflagen beantragt.

Nicolas Sarkozys Sohn freut sich über Geburt eines Sohnes

Nun wird bekannt, dass Sarkozy nur wenige Tage nach seinem Haftantritt zum dritten Mal Opa geworden ist.

Sein Sohn Louis Sarkozy und dessen Ehefrau Natali Husic sind Eltern eines Sohnes geworden. Das Paar feierte die Geburt seines gemeinsamen Kindes mit einem Babyfoto am Freitag, dem 24. Oktober 2025, auf Instagram.

"Es gibt drei Wege, Unsterblichkeit zu erlangen, sagte der große kubanische Revolutionär José Martí: einen Baum pflanzen, ein Buch schreiben und einen Sohn großziehen", schrieb der 28-Jährige Sarkozy-Spross unter ein Foto, das seine Ehefrau nach der Geburt mit dem Baby im Arm in der Klinik zeigt. "Wir freuen uns, Ihnen unseren Sohn Sylla Nicolas Sarkozy vorstellen zu dürfen."