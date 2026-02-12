Neue Untersuchung: Starb Kurt Cobain doch durch Fremdeinwirkung?

"With the lights out, it's less dangerous", sang Kurt Cobain in seinem legendären Hit "Smells Like Teen Spirit". "Wenn die Lichter aus sind, ist es nicht so gefährlich" - Zeilen, die für zahllose Fans seiner Band Nirvana die Welt bedeuteten. Aber auch interpretiert wurden als Ausdruck von Cobains Zerbrechlichkeit und Furcht vor dem Leben. Der Musiker, der ein Genre und eine Generation prägte, nahm sich vor knapp 32 Jahren - am 5. April 1994 - das Leben.

Oder war doch alles ganz anders? Fragen wie diese werfen derzeit Berichte um neue Untersuchungen auf. Die britische Boulevardzeitung Daily Mail schreibt unter Berufung auf ein Forscherteam, dass Cobain durch Fremdeinwirkung ums Leben gekommen sein könnte.

Bei einer Analyse der Autopsie-Ergebnisse und einem Abgleich mit dem Tatort habe es Unstimmigkeiten gegeben. Die Forscher seien auf Anzeichen gestoßen, wonach Cobain von einem oder mehreren Angreifern attackiert worden sei, die ihn mit einer Überdosis Heroin handlungsunfähig gemacht und schließlich erschossen haben sollen.

Suspekt sei zum Beispiel die Position von Cobains Händen gewesen; an relevanten Stellen würden Blutspritzer fehlen. Andere Blutspuren würden wiederum darauf hindeuten, dass die Leiche bewegt worden sein könnte. Auch bei Cobains Abschiedsbrief wollen sie Ungereimtheiten ausgemacht haben. Nur ein Teil könnte von Cobain selbst verfasst worden sein, ein andere weise Anzeichen einer Fälschung auf, so Forscherin Michelle Wilkins.