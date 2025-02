Kuriose Pläne: Carmen Geiss will ihre toten Eltern zu Edelsteinen machen

Carmen Geiss trauert noch immer sehr um ihre Eltern. 2007 starb ihr Vater an Lungenkrebs. Von ihrer Mutter musste Geiss 2022 Abschied nehmen. In der neuesten Folge "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" verriet die Unternehmerin jetzt, was mit den Urnen geschehen soll, die derzeit noch in Monaco auf dem heimischen Kamin stehen.

In der neuesten ihrer Doku-Show reiste die Millionärsfamilie nach Marrakesch. Im berühmten Garten "Jardin Majorelle", in dem die Asche des verstorbenen Designers Yves Saint Laurent verstreut wurde, wurde Carmen Geiss an ihre Eltern erinnert. Carmen kann ihre Eltern künftig "als Armband" tragen Der Wunsch ihrer verstorbenen Mutter Anna sei es gewesen, nach ihrem Tod wieder mit ihrem Mann Heinz vereint zu sein. Diesen Herzenswunsch möchte Carmen ihrer Mama erfüllen. Dem Kamerateam verriet sie dann, dass sie die Asche ihrer Eltern zu Diamanten pressen lassen will.

"Ich will meine Mutter und meinen Vater wieder vereinigen, in zwei Edelsteinen", erzählte die 59-Jährige. "Die lasse ich mir in der Schweiz machen und die kommen dann in den Tresor und dann sind meine Eltern immer für meine Kinder und für mich verfügbar", führte sie weiter aus. In der Schweiz gibt es Firmen, die aus der Asche von Verstorbenen zu Diamanten pressen. Unter extremem Druck und Hitze entsteht ein Edelstein. Dazu Carmen: "Man kann es an sich tragen als Amulett oder als Ring oder als Armband."

"Jeden Tag sehne ich mich nach deiner liebevollen Umarmung" Vergangenen Februar hatte Carmen Geiss auf Instagram eine rührende Hommage an ihre verstorbene Mama veröffentlicht. Sie teilte ein Foto, auf dem diese in jungen Jahren zu sehen ist. "Liebe Mami, es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, wie sehr ich dich vermisse. Jeden Tag sehne ich mich nach deiner liebevollen Umarmung, deinem warmen Lächeln und deinen weisen Ratschlägen. Du warst nicht nur meine Mutter, sondern auch meine beste Freundin, meine Stütze und mein Vorbild", schrieb sie unter anderem in ihrem emotionalen Posting.