Umstrittene Stammzellentherapie: Robert Geiss lässt sich Nabelschnur verabreichen

Dass sich Robert Geiss jetzt in Bangkok einer Verjüngungskur mit Stammzellen unterzieht, sorgt bei ihren Töchtern Shania und Davina jedoch für Entsetzen.

Robert Geiss setzt auf Stammzellentherapie

Robert und Carmen Geiss hatten bereits im September für Kritik gesorgt, als bekannt wurde, dass sie die Nabelschnur ihrer Tochter Shania einfrieren haben lassen, um daraus Stammzellen für sich selbst zu gewinnen.

Damals schon waren die Geissens für die Therapie extra nach Thailand gereist. "Ich war das Versuchskaninchen in Bangkok, und Mama wird jetzt sehr wahrscheinlich als Nächstes nachlegen", erzählte Robert Geiss im gemeinsamen Podcast. Damals erklärte er, Ende Oktober oder Anfang November wieder nach Bangkok fliegen zu wollen, um sich "erneut eine Dosis zu verpassen."

Robert Geiss lässt sich Nabelschnur verabreichen

Gesagt getan. In der neuen Doppelfolge der TV-Doku geht es für das Ehepaar nach ihrer Heilungsrundreise durch Bali (Indonesien) weiter nach Thailand. "Ich will 110 werden", lautet der Plan von Robert Geiss.

Eine Stammzellenkur soll die Regeneration und Heilung von gealterten Körperzellen unterstützen und somit einen verjüngenden Effekt haben - sie gilt jedoch als umstritten. Letzteres hält den Millionär aber nicht ab, sich erneut einer Stammzellentherapie zu unterziehen.

Und nachdem die Tochter des Arztes, der den Unternehmer in Bangkok behandelt, ein Baby bekommen hat, lässt sich Robert die Nabelschnur via Infusion verabreichen - da diese wertvolle Blutstammzellen erhalten soll.

Auch Carmen Geiss lässt sich in Thailand an den Tropf hängen, um sich mit einem Enzympräparat zu verjüngen. Bei der Stammzellentherapie ist sie sich noch unsicher. Sie will lieber abwarten, welchen Effekt die Behandlung auf ihren Gatten hat. Der ist auf jedenfalls "excited", wie er verrät - und "gespannt, ob [Carmen und er] am nächsten Tag den Mount Everest hochsteigen werden", nachdem sie sich den vom Arzt versprochenen Energiekick geholt haben.