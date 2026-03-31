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Kris Jenner geht viral durch die Decke: Tausende haben sie als Profilbild

Das Oberhaupt des Kardashian-Clans steht vor allem in China für Glück und Erfolg. Die Gen Z nutzt ihr Konterfei als Profilbild.
31.03.2026, 20:01

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Kris Jenner trägt ein schwarzes Kleid und auffällige Ohrringe vor einem grauen Hintergrund.

Ruhm und große Ehre für Kris Jenner. Die Matriarchin des berühmten Kardashian-Clans ist derzeit in aller Munde - zumindest viral und da vor allem in China. 

Auf chinesischen sozialen Medienplattformen wie Red Note oder Weibo verwenden Tausende User sie sogar als Profilbild. Laut "Business Insider" hat der Hashtag #krisjenner unglaubliche 52,9 Millionen Aufrufe erzielt. Mittlerweile ist der Trend auch auf Plattformen wie X übergeschwappt.

Aber warum?

Der chinesische Influencer Marcelo Wang erklärt den Trend, der vor allem die Gen Z (1997 bis 2012) betrifft. "Die Gen Z in China nutzt Profilbilder mit einem Foto von Kris Jenner und hofft somit auf Glück, Erfolg im Beruf, Wohlstand und Sicherheit." Man würde damit Glück und Erfolg manifestieren.

"Kris Jenner zählt zu den am härtesten arbeitenden Businessfrauen in den USA. Und Chinesinnen und Chinesen respektieren harte Arbeit sehr." 

Sie hat auch schon den Spitznamen Tian Hou, übersetzt Mutter des Kaisers, bekommen. "Tian Hou ist im antiken China die Mutter des Kaisers und somit die mächtigste Frau in diesem Zeitalter", erklärt Wang. 

Jenner selbst ist davon natürlich schwer begeistert. "Ihr macht das alle fantastisch, meine Lieben!", postete sie unter ein TikTok-Video von Marcelo Wang. 

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Laut Medienberichten wird Kris Jenners Vermögen im Jahr 2025 auf 170 bis über 200 Millionen US-Dollar geschätzt.

kurier.at, LT  | 

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