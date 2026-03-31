Kris Jenner geht viral durch die Decke: Tausende haben sie als Profilbild

Ruhm und große Ehre für Kris Jenner. Die Matriarchin des berühmten Kardashian-Clans ist derzeit in aller Munde - zumindest viral und da vor allem in China.

Auf chinesischen sozialen Medienplattformen wie Red Note oder Weibo verwenden Tausende User sie sogar als Profilbild. Laut "Business Insider" hat der Hashtag #krisjenner unglaubliche 52,9 Millionen Aufrufe erzielt. Mittlerweile ist der Trend auch auf Plattformen wie X übergeschwappt.

Aber warum?

Der chinesische Influencer Marcelo Wang erklärt den Trend, der vor allem die Gen Z (1997 bis 2012) betrifft. "Die Gen Z in China nutzt Profilbilder mit einem Foto von Kris Jenner und hofft somit auf Glück, Erfolg im Beruf, Wohlstand und Sicherheit." Man würde damit Glück und Erfolg manifestieren.

"Kris Jenner zählt zu den am härtesten arbeitenden Businessfrauen in den USA. Und Chinesinnen und Chinesen respektieren harte Arbeit sehr."

Sie hat auch schon den Spitznamen Tian Hou, übersetzt Mutter des Kaisers, bekommen. "Tian Hou ist im antiken China die Mutter des Kaisers und somit die mächtigste Frau in diesem Zeitalter", erklärt Wang.