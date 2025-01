Krebserkrankter "Full House"-Star Dave Coulier: "Wird immer schwieriger"

Nun gab seine Ehefrau Melissa (41) in einem TV-Interview ein Gesundheitsupdate ihres Mannes. Und dieses fällt leider nicht allzu gut aus.

Im November vergangenen Jahres gab "Full House"-Star Dave Coulier bekannt, dass er schwer an Krebs erkrankt sei. Bei ihm wurde ein Non-Hodgkin-Lymphom (Lymphknotenkrebs) im Stadium 3 diagnostiziert, so der 65-Jährige.

Ähnlich wie sein "Full House"-Charakter Joey sei Dave aber ein sehr optimistischer Mensch. Daran ändert auch die derzeitige Situation nichts, so Melissa. "Jeden Morgen, wenn er sich gut fühlt, versuchen wir, ein Lied aufzulegen und eine kleine Tanzparty mit den Hunden zu veranstalten, denn wenn man sich gut fühlt, muss man das auch feiern." Positiv in die Zukunft zu blicken sei bei solch einer schlimmen Erkrankung wichtig.

"Er hat ein paar wirklich harte Tage, und mit zunehmender Dauer der Chemotherapie wird es immer schwieriger", gibt Melissa Coulier einen Einblick in die Therapie ihres Ehemanns. Ob die Behandlung aber bereits Erfolg zeige, dazu äußerte sie sich nicht.

Seine Familie als Kraftquelle

Abgesehen vom Optimismus ist auch seine Familie eine wichtige Kraftquelle für den Schauspieler. Alle würden hinter ihm stehen, betont Melissa Coulier. Ihr Ehemann hatte bereits vor seiner eigenen Erkrankung mit Krebs indirekt Erfahrung: sowohl seine Mutter, als auch seine Schwester und seine Nichte sind daran gestorben. Auch seine andere Schwester erkrankte an Krebs. "Ich denke, er(...) schöpft wirklich Kraft daraus, die Frauen zu sehen, die ihm in seinem Leben so nahe standen, und er möchte sie einfach ehren", erklärt Melissa.

Natürlich unterstützt auch Melissa Coulier selbst ihren Ehemann, so gut sie kann. So achte sie streng darauf, dass er sich gut ernähre, erzählte Dave Coulier dem People-Magazin: "Sie hat einen kompletten Ernährungsplan für mich zusammengestellt."

Auf Instagram schrieb Melissa am 13. November 2024: "Wir konzentrieren uns darauf, seinen Körper mit echten Vollwertkost zu versorgen, auf raffinierten Zucker und verarbeitete Lebensmittel zu verzichten, Zeit in der Natur zu verbringen und mit Infrarotsaunen, Atemübungen und Massagen Daves Kraft und Wohlbefinden zu unterstützen." Und weiter: "Daves Resilienz inspiriert mich jeden Tag und gemeinsam tun wir alles, um seine Genesung zu unterstützen – mit viel Gelächter, um die Stimmung hochzuhalten."