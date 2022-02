Kopfbandage und zwei blaue Augen: Katie Price durch Lifting wüst zugerichtet

Davon, dass sie ein Fan von Beauty-OPs ist, hat das ehemalige Boxenluder Katie Price nie ein Geheimnis gemacht. Laut Daily Mail soll sich die 43-Jährige kürzlich erneut einer Behandlung beim plastischen Chirurgen unterzogen haben. Der britischen Zeitung sei bei Price ein Lifting durchgeführt worden.

Katie Price: Keine Scheu vor Schönheitsoperationen

Die fünffache Mutter wurde am Mittwoch kurz nach dem vermeintlichen Eingriff von Paparazzi-geknipst - mit Kopfverband und zwei blauen Augen. In einem pinken Jogginganzug war Price sichtlich zugerichtet mit ihren beiden Hunden in der Nähe ihres Hauses unterwegs.

"Es sieht so aus, als hätte sie ein Facelifting, ein [...] Augenbrauenlifting und möglicherweise eine Oberlidstraffung machen lassen. Diese hebt die Gesichtszüge in eine jugendlichere Position, hebt die Augenbrauen an und reduziert jegliche schlaffe Haut am oberen Augenlid", spekuliert Dr. Judy Todd, eine führende ästhetische Ärztin an der Clinica Medica in Glasgow.