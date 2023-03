Königlicher Biograf über Vertreibung: "Harry & Meghan haben Charles provoziert"

"Harry und Meghan haben König Charles mit Harrys schändlichem Buch und den Interviews, die er gegeben hat, provoziert", unkt Bower gegenüber Page Six.

Adels-Experte: Harry hat Grenze überschritten

"Ich meine, was hat er erwartet?", stichelt der Autor von "Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors" gegen den den Herzog von Sussex. "Harry wollte, dass die königliche Familie auf gebeugten Knien kommt und um Vergebung bittet, und er hat die Grenze komplett überschritten, er ist in der verrückten Wildnis der gestörten Opferrolle."