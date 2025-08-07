Was das Thema Wellness betrifft, geben sich Stars und Sternchen wie Goop-Gründerin Gwyneth Paltrow gerne experimentierfreudig. So haben auch Heidi Klum und Tom Kaulitz vor, sich einer mehrmonatigen Kur zu verschreiben, von der sich die beiden positive Auswirkungen auf die Gesundheit erhoffen. Heidi Klum startet Wurm- und Parasitenkur Bei der - eher ungewöhnlichen - vermeintlich gesundheitlichen Maßnahme des Models und des Musikers handelt es sich um eine Wurm- und Parasitenkur, über welche Klum nun mit dem Wall Street Journal geplaudert hat. Die Enthüllung erfolgte auf eine Frage nach ihrer Ernährung. Dazu meinte sie: "Ich folge keiner speziellen Diät. Aber wir werden zum ersten Mal eine Wurm- und Parasiten-Entgiftung machen." Was sie zu dieser Entscheidung bewogen hat? "Alles, was ich momentan in meinem Instagram-Feed sehe, dreht sich um Würmer und Parasiten", erklärte die gebürtige Deutsche, die seit 21. Juli wieder in der US-Show "Project Runway" zu sehen ist, im Gespräch mit der US-Zeitung.

Klum deutete an, dass sie inzwischen selbst vorhabe, sich einer solchen "Kur" zu unterziehen. "Ich habe gehört, dass man das einmal im Jahr machen sollte, und ich habe es noch nie getan. Also fühle ich mich wirklich im Rückstand", erzählte sie. "Anscheinend haben wir alle Parasiten und Würmer. Wenn man jemand ist, der ab und zu rohe Sachen isst, wie zum Beispiel Sushi", fuhr sie fort.

Die Kur, welche sie und ihr Mann machen wollen, bestehe aus diversen Kräutern und natürlichen Inhaltsstoffen und Papayakernen. "Es gibt Pillen, die all diese Kräuter enthalten. Da ist viel Nelke drin. Der Parasit hasst Nelke", so Klum. "Ich beginne damit jetzt, und man muss das monatelang machen", kündigte sie an. "Ich weiß nicht, was zum Teufel da rauskommen wird", gestand Klum, deren Entwurmungs-Kur zum Teil auf laute Bedenken stößt. Arzt warnt vor fragwürdiger Gesundheitsmaßnahme So bezeichnete etwa David Purow, ein New Yorker Gastroenterologe, die Behauptungen der 52-Jährigen als übertrieben. Er warnt im Gespräch mit der New York Post: "Nicht alle Menschen haben Parasiten und Würmer als Teil ihres normalen Mikrobioms." Außerdem stellte der Arzt klar, dass es "keine klaren, bewiesenen Vorteile dieser Reinigungen" gäbe. Trend auf Social Media In letzter Zeit wimmelt es in den sozialen Medien von angeblichen Erfahrungsberichten über sogenannte Parasitenkuren und selbstgemachte Wurmkuren. Viele Menschen könnten unwissentlich infiziert sein, behaupten Influencer auf TikTok und Instagram. Eine Mischung aus Kräuter-Nahrungsergänzungsmitteln und Einläufen soll dagegen helfen. Kim Rogers, eine Influencerin, die sich selbst als "Wurmkönigin" bezeichnet, hat sich mit einem Video ihrer Parasitenkur, das auf TikTok viral ging, inzwischen eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. Sie führt verschiedene Symptome wie geistige Verwirrung und Müdigkeit auf eine Infektion zurück. Mittlerweile verkauft sie ihre eigenen Heilmittel.