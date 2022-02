Kirsten Dunst: Wird sie nochmal in ihre "Spider-Man"-Rolle schlüpfen?

Wird Kirsten Dunst bald wieder als Mary Jane Watson in einem neuen "Spider-Man"-Film zu sehen sein? Wenn es nach ihr ginge, wäre sie dafür auf alle Fälle bereit. Nachdem bereits Tobey Maguire und Andrew Garfield für den neuesten Teil des "Marvel"-Hits wieder in ihre Superhelden-Anzüge schlüpften und neben Tom Holland ihre Versionen von Peter Parker zum besten gaben, würde auch Dunst gerne wieder ihre frühere Rolle spielen.

Kirsten Dunst will wieder in "Spider-Man" mitspielen

Kirsten Dunst, die kürzlich als beste Nebendarstellerin im Film "The Power of the Dog" für einen Oscar nominiert wurde, würde gerne wieder Teil des "Marvel"-Universums sein. In einem Interview verkündete die Schauspielerin, sie würde der Idee nicht im Weg stehen. Es hätte sie zwar noch niemand gefragt, ob sie in einem der nächsten "Spider-Man"-Teile mitwirken wollen würde, doch sie wäre begeistert über das Angebot: "Ich habe das Gefühl, dass das passieren könnte."