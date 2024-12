Süß und lehrreich: 19 Kinderbücher, die von Stars geschrieben wurden

Jamie Lee Curtis: "Just One More Sleep"

Die Scream-Queen hat bereits 13 Kinderbücher geschrieben, alle davon in den USA höchst erfolgreich. Auf spielerische und leicht verständliche Weise bringt die Schauspielern Kindern Lektionen fürs Leben näher. Laut eigenen Aussagen findet Curtis Inspirationen für ihre Bücher im Alltag und bei den Kindern aus ihrem Leben.

In "Just One More Sleep: All Good Things Come to Those Who Wait . . . and Wait . . . and Wait" aus 2024 geht es darum, wieso Warten so wichtig ist – und dass es auch etwas Schönes sein kann.

Lesealter: 3-7 Jahre. Nur in englischer Sprache erhältlich.