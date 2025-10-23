Kim Kardashian: Niederschmetternde Diagnose bei Gehirn-Scan

Bei Reality-Star Kim Kardashian wurde im Rahmen eines Routine-MRTs ein Aneurysma festgestellt. Kardashian: Aneurysma durch Scheidungs-Stress verursacht? Während der Premiere der 7. Staffel von "The Kardashians" auf Hulu am Donnerstag rief Kim Kardashian ihre Schwester Kourtney an, nachdem Ärzte in der Mayo Clinic ein "kleines" Aneurysma in ihrem Gehirn gefunden hatten, um ihr von der Diagnose zu erzählen. Bei einem Aneurysma handelt es sich um eine krankhafte Gefäßausstülpung.

Nachdem die Ärzte ihr die niederschmetternde Nachricht mitgeteilt hatten und sie sich fragte, "warum zum Teufel" das passiert sei, erklärten ihr die Mediziner, dass Aneurysmen durch "Stress" verursacht werden können. Kardashian hält es für möglich, dass der Stress durch ihre Scheidung von Rapper Kanye West verursacht wurde. Sie erzählte in der neuesten Folge von "The Kardashians" auch: "Ich hatte seit meiner Scheidung keine Schuppenflechte mehr und nun kommt sie ständig wieder." In letzter Zeit habe sie sich von ihrem Ex-Mann, der inzwischen mit Bianca Censori verheiratet ist, "ziemlich auf die Probe gestellt" gefühlt. Dazu mehr: