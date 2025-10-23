7 Kinder von vier Frauen: Kontroverse um Jürgen Vogels Familienmodell

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der deutsche Schauspieler Jürgen Vogel hat sieben Kinder von vier Frauen und plauderte bei seinem jüngsten Auftritt in der "NDR Talk Show" über seine Patchwork-Familie aus dem Nähkästchen. Jürgen Vogel stolz auf Patchwork-Idylle Dabei zeigte sich der 57-Jährige sichtlich stolz darauf, wie gut das Zusammenleben funktioniert. Selbst bei Anlässen wie Kindergeburtstagen würden alle harmonisch an einem Tisch sitzen. Das sei "ein Riesengeschenk für mich und die Kinder." Anschließend scherzte der Schauspieler, Drehbuchautor und Drehbuchproduzent auch darüber, wie es dazu kam, dass er mit vier Frauen Nachwuchs zeugte. "Da ich nie schlechte Erfahrungen gemacht habe, habe ich dann auch immer weitergemacht", witzelte in Anwesenheit von Moderatorin Barbara Schöneberger.

"Eine Frau würde beleidigt werden": Kontroverse um Vogels Familienmodell Doch nicht alle Zuschauer konnten dem Familienmodell etwas abgewinnen. Auf Instagram wurde nach Vogels Auftritt in der der TV-Sendung herbe Kritik am Life-Style des Filmstars geübt. "Würde eine Mutter mit sieben Kindern von vier Vätern auch gefeiert werden?", fragt sich jemand.