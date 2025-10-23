7 Kinder von vier Frauen: Kontroverse um Jürgen Vogels Familienmodell
- Jürgen Vogel spricht in der NDR Talk Show offen und stolz über seine Patchwork-Familie mit sieben Kindern von vier Frauen.
- Nach seinem TV-Auftritt gibt es auf Social Media kontroverse Diskussionen und Kritik an seinem Familienmodell, insbesondere im Vergleich zu Frauen in ähnlichen Situationen.
- Vogel ist seit 1988 Vater, hat sechs Enkelkinder und ist aktuell mit Schauspielerin Natalia Belitski verlobt.
Der deutsche Schauspieler Jürgen Vogel hat sieben Kinder von vier Frauen und plauderte bei seinem jüngsten Auftritt in der "NDR Talk Show" über seine Patchwork-Familie aus dem Nähkästchen.
Jürgen Vogel stolz auf Patchwork-Idylle
Dabei zeigte sich der 57-Jährige sichtlich stolz darauf, wie gut das Zusammenleben funktioniert. Selbst bei Anlässen wie Kindergeburtstagen würden alle harmonisch an einem Tisch sitzen. Das sei "ein Riesengeschenk für mich und die Kinder."
Anschließend scherzte der Schauspieler, Drehbuchautor und Drehbuchproduzent auch darüber, wie es dazu kam, dass er mit vier Frauen Nachwuchs zeugte. "Da ich nie schlechte Erfahrungen gemacht habe, habe ich dann auch immer weitergemacht", witzelte in Anwesenheit von Moderatorin Barbara Schöneberger.
"Eine Frau würde beleidigt werden": Kontroverse um Vogels Familienmodell
Doch nicht alle Zuschauer konnten dem Familienmodell etwas abgewinnen. Auf Instagram wurde nach Vogels Auftritt in der der TV-Sendung herbe Kritik am Life-Style des Filmstars geübt.
"Würde eine Mutter mit sieben Kindern von vier Vätern auch gefeiert werden?", fragt sich jemand.
"Ja, eine Leistung, dass die vier Frauen es schaffen, ihre eigenen familiären Belange und Termine zugunsten der geschwisterlichen Verbindungen ihrer Kinder zurück zu stellen oder zumindest abzustimmen. Wieder mal eine organisatorische Leistung, die hier nicht gewürdigt wird, sondern ausschließlich der eine (!) Mann gefeiert wird - wofür?", ärgert sich eine Userin. "Dass er vier tolle Frauen geschwängert hat, aber es mit keiner geschafft hat, auch den Familienalltag zu leben? Eine Frau mit sieben Kindern von vier Männer würde auf das übelste durch beleidigt werden!"
"Also ich bin ein Mann und verstehe nicht, warum er sich da so abfeiert. Die Last dürfte wohl überwiegend bei den Frauen liegen. Wie will der sich im Alltag im sieben Kinder kümmern?", will ein Nutzer wissen. Viele weitere Kommentare schlagen in dieselbe Kerbe.
Sechs Enkelkinder
Jürgen Vogel wurde 1988 zum ersten Mal Vater. Als er 1997 Madeleine Sommerfeld heiratete, adoptierte er ihre beiden Söhne und zeugte mit ihr eine weitere Tochter. Mit der Kamera- und Regieassistentin Michelle Gornick hat Vogel einen Sohn. Seit 2019 ist er mit Schauspielerin Natalia Belitski verlobt. Das Paar hat gemeinsame Töchter.
In der ARD-Sendung "Quizduell" verriet Vogel im August diesen Jahres, dass er bereits sechsfacher Opa ist.
