Kardashian zweifelt an Mondlandungen: NASA-Chef kontert

Nachdem Kim Kardashian (45) in ihrer Show Verschwörungstheorien zur US-Mondlandung 1969 verbreitet hat, korrigiert NASA-Chef Sean Duffy den Reality-Star umgehend.

"Ja, Kim Kardashian, wir waren schon auf dem Mond - 6 Mal!", schrieb Duffy beim Online-Portal X zu dem entsprechenden Ausschnitt aus der Reality-Show. Zudem seien die USA derzeit mit dem "Artemis"-Programm wieder auf dem Weg zurück zum Mond, betonte der Chef der US-Raumfahrtbehörde.