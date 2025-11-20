Kevin Spacey ist quasi obdachlos: "Kein Einkommen"

Der einst gefeierte Schauspieler Kevin Spacey, bekannt aus Filmen wie "American Beauty" und der Netflix-Serie "House of Cards", hat in einem Interview mit der britischen Tageszeitung The Telegraph einen Einblick in seine aktuelle Lebenssituation gegeben. Nach den schweren Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens und den darauffolgenden Prozessen ist der zweifache Oscar-Preisträger finanziell angeschlagen und ohne festen Wohnsitz. "Ich lebe in Hotels, ich lebe in Airbnbs, ich gehe dorthin, wo es Arbeit gibt", erklärte der 66-Jährige im Gespräch.

Finanzielle Notlage Spacey, der über ein Jahrzehnt in einer Villa in Baltimore lebte, musste das Anwesen zwangsversteigern. Seitdem lebt er aus dem Koffer. Seine finanzielle Situation beschreibt er als angespannt und "nicht gut". "Die Kosten der letzten sieben Jahre waren astronomisch. Ich hatte kaum Einnahmen und alles ging raus", beschreibt der einst so beliebte Schauspieler seine aktuelle Lage. Er gibt offen zu: "Ich habe buchstäblich kein Zuhause." Zum Bankrott sei es aber noch nicht gekommen, auch wenn dieses Unheil stets wie ein Damoklesschwert über ihn hängt. "Ich hoffe, dass ich irgendwann, wenn sich die Lage weiter verbessert, entscheiden kann, wo ich mich wieder niederlassen möchte."