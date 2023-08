Kevin Costner mutmaßt, dass Ex Geld für "außereheliche" Affären ausgab

Es ist nicht die erste Scheidung von Kevin Costner, die ihn ein Vermögen kosten könnte. Der Hollywoodstar war in erster Ehe von 1978 bis 1994 mit Cindy Silva verheiratet, mit der er drei erwachsene Kinder teilt. Das Ehe-Aus zählt bis heute zu den teuersten Scheidungen der Welt. Costner zahlte an Silva damals 80 Millionen Dollar. Grund für die Trennung war angeblich Costners Affäre mit einer Hula-Tänzerin am "Waterworld"-Set.

Die Schlammschlacht vor Gericht mit Baumgarnter soll Kevin Costner Insidern zufolge mittlerweile auch was sein Image betrifft große Sorgen bereiten. "Kevin und seine Anwälte haben konzertierte Anstrengungen unternommen, um die Flut schlechter Publicity zu stoppen", erklärte kürzlich eine Quelle. "Er möchte nicht, dass dies eine langwierige Scheidung wird", heißt es.