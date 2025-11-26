Abschied ohne Publikum: Die einsame Beisetzung der Kessler-Zwillinge

Alice und Ellen Kessler blieben bis zum Schluss ein Herz und eine Seele. Am 17. November entschieden sich die berühmten "Kessler"-Zwillinge im Alter von 89 Jahren in ihrem Haus in Grünwald bei München gemeinsam aus dem Leben zu scheiden.

Kessler-Zwillinge: Bestattung ohne Freunde und Familie

Den Sterbetag wählten sie selbst. Die Schwestern entschieden sich für den gemeinsam Tod durch "begleitete Sterbehilfe". Die Entscheidung löste eine öffentliche Debatte über Sterbehilfe aus.

Ihre letzte Reise gestaltet sich nach dem Rummel um ihren Tod jedoch einsam. Laut Bild-Zeitung wünschten sich die Sängerinnen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen und Entertainerinnen keine öffentliche Trauerfeier und keine Zeremonie für ihre Beisetzung.

Stattdessen sollen ihre Urnen ohne viel Aufhebens in das Grab ihrer Mutter Elsa auf dem Waldfriedhof in Grünwald eingesetzt werden.