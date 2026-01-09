Kendall Jenner bricht Schweigen zu langjährigem Gerücht, lesbisch zu sein

Model und Reality-Star Kendall Jenner hat in einem Podcast mit einem hartnäckigen Gerücht um ihr Privatleben aufgeräumt.

In einer neuen Folge des Podcasts "In Your Dreams" kam sie auf langjährige Spekulationen zu sprechen, sie würde in Wahrheit auf Frauen stehen.

Kendall Jenner: "Würde mich outen, wenn ich lesbisch wäre"

"Es gibt da diese ganze Seite des Internets, die denkt, ich sei lesbisch", sagte Jenner im Gespräch mit Moderator Owen Thiele über die Mutmaßungen auf Social Media.

"Wisst ihr, was mich wirklich stört? Wie gemein die Leute deswegen sind", fuhr Jenner fort. "Es ist nicht so, als würden sie mich mit offenen Armen empfangen und sagen: 'Hey, wenn du es wärst, ja, dann komm doch dazu.' Es ist nicht nett. Es ist sehr gemein. Es ist eher so: 'Was zum Teufel machst du da?'"