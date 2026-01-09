Kendall Jenner bricht Schweigen zu langjährigem Gerücht, lesbisch zu sein
Model und Reality-Star Kendall Jenner hat in einem Podcast mit einem hartnäckigen Gerücht um ihr Privatleben aufgeräumt.
In einer neuen Folge des Podcasts "In Your Dreams" kam sie auf langjährige Spekulationen zu sprechen, sie würde in Wahrheit auf Frauen stehen.
Kendall Jenner: "Würde mich outen, wenn ich lesbisch wäre"
"Es gibt da diese ganze Seite des Internets, die denkt, ich sei lesbisch", sagte Jenner im Gespräch mit Moderator Owen Thiele über die Mutmaßungen auf Social Media.
"Wisst ihr, was mich wirklich stört? Wie gemein die Leute deswegen sind", fuhr Jenner fort. "Es ist nicht so, als würden sie mich mit offenen Armen empfangen und sagen: 'Hey, wenn du es wärst, ja, dann komm doch dazu.' Es ist nicht nett. Es ist sehr gemein. Es ist eher so: 'Was zum Teufel machst du da?'"
Die Halbschwester von Kim Kardashian erörterte, sich zwar nicht als lesbisch zu identifizieren. Sie würde aber bestimmt offen damit umgehen würde, wenn es der Fall wäre.
"Ich verstehe, dass ein Coming-out für niemanden einfach ist, wenn nicht sogar für die meisten Menschen", erklärte Kendall Jenner und führte aus: "Ich will damit nicht sagen, dass es einfach ist, aber ich kenne mich selbst – und ich kann hier nur für mich sprechen – und ich glaube, an diesem Punkt in meinem Leben würde ich mich outen, wenn es so wäre. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nur, dass ich mich kenne und weiß, wie ich leben möchte. Ich hätte kein Problem damit."
Jenner war in der Vergangenheit unter anderem mit dem englischen Sänger Harry Styles liiert. Von Juni 2018 bis Februar 2020 führte sie eine On-Off-Beziehung mit NBA-Spieler Ben Simmons. Später datete sie Devin Booker. Von Februar 2023 bis September 2024 war Jenner mit dem puerto-ricanischen Rapper Bad Bunny zusammen. Derzeit gilt die 30-Jährige als Single.
