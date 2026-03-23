Kelly Osbourne: Trennung sieben Monate nach Verlobung

Kelly Osbourne und ihr Verlobter Sid Wilson (im Titelbild mit Maske) sollen laut Daily Mail kein Paar mehr sein. Erst vor sieben Monaten hatten sie sich verlobt.

Bericht: Kelly Osbourne angeblich wieder Single

Demnach hätten die Tochter des verstorbenen Rockstars Ozzy Osbourne und der Slipknot-Rapper ihre Hochzeitspläne im Laufe des Monats stillschweigend ad acta gelegt.

"Kelly und Sid haben beschlossen, ihre Verlobung zu lösen", erzählte ein Insider der Zeitung am Montag.

Das angebliche Liebes-Aus erfolgt in einer äußert schweren Zeit für Kelly Osbourne, betont der Insider: "Kelly hat nach dem Tod ihres Vaters sehr zu kämpfen. Der Trauerprozess ist unglaublich schwierig für sie (...)."

Offiziell bestätigt wurde die Trennung bisher aber noch nicht.